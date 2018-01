Kloden rundt

New Zealand: I et forsøg på at holde fuglearten kea væk fra nogle af New Zealands farligste veje har fugleeksperter designet et helt særligt "fitnesscenter" komplet med gynger, klatrevægge og meget andet. For fuglen, som ifølge BBC er verdens klogeste papegøje, er kendt for at være noget fræk, når den keder sig. Og det har vejarbejdere fået at føle ved Milford Sound på den sydlige ø, skriver The Guardian. De alpine papegøjer har ad flere omgange flyttet trafikkegler og andet udstyr om natten. Det er formentlig for at more sig, at papegøjerne driller. Men det kan ikke udelukkes, at de gør det, så bilerne er tvunget til at køre langsomt, sådan at fuglene kan tigge mad. Ligegyldigt hvad er det dog farligt for de truede fugle at flyve omkring på kørebanen. Og derfor håber eksperterne, at de i stedet kan more sig med deres nye fitnesscenter i stedet. (ritzau)