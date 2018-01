Der er både argumenter for og imod Socialdemokratiets forslag om at gøre torvet i Svendborg fri for biler. Sådan forholder det sig også, når man spørger de, som bruger torvet.

Frances Fischer, Svendborg:

- Jeg er bange for, at det vil holde væk fra byen, fordi de tænker, at der ikke er parkeringsmuligheder, og så er det bedre at køre et andet sted hen. Men der er andre parkeringsmuligheder i Svendborg, og det er jo et smukt torv. Særligt siden havfruen er blevet flyttet herop og med Vor Frue Kirke, der knejser sig. Det vil helt bestemt være et smukkere torv uden biler.

Brian Smith, Svendborg:

- Der er både for og imod. Det kan være en fordel for folk, der holder torvedage og lignende, men når man kommer ind til midtbyen, er det rart, at man kan holde tæt på, hvor man handler. Men jeg kan godt forstå, at nogle vil have torvet bilfrit for at gøre det mere attraktivt som gågade.

Karsten Andersen, Svendborg:

- Jeg synes, det er dumt, at man vil fjerne alle parkeringspladserne fra torvet. Der er mange mennesker, der har brug for kort afstand fra deres bil, og hvis man ikke tilbyder andre parkeringspladser, tror jeg, at man vil lade være med at komme i bymidten. De vil i stedet køre til Rosengårdcentret eller andre steder, hvor der er parkering tæt på. Så det går ud over de forretningsdrivende og de borgere, der har svært ved at komme rundt.

Sofie Schønnemann og Cathrin Hansen, Svendborg: