Gelsted: En gør det selv-opgave endte torsdag formiddag med et opkald til brandvæsnet for en parcelhusejer i Gelsted.

Da han var ved at brænde tagpap fast til taget på sit hus, kom han nemlig til at sætte ild til dets tagkonstruktion.

Trekant Brand, som fik anmeldelsen 11.47, brugte en halv time på stedet og melder, at skaderne heldigvis for ejeren var relativt begrænsede.

- Der er ikke sket det store. Et hul i taget på under en kvadratmeter, og så er der nogle sværtede lægter og ødelagte underplader. Så han (husejeren, red.) skal bare have lagt nogle nye plader. Og brændt noget nyt tagpap på, siger indsatsleder Per Møller Jensen.

Ingen mennesker var i fare under branden.