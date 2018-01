badevand

Nyborg: I løbet af de næste par uger skal i alt 93 ansøgere til optagelsesprøve som livredder hos TrygFonden Kystlivredning. Ansøgerne kæmper om i alt 60 pladser. Lørdag den 13. januar er der optagelsesprøve i Nyborg. Her kæmper 11 i Nyborg Svømme- og Badeland om at blive livreddere.

- Inden vi kan åbne livreddertårnene og skyde badesæsonen ordentligt i gang, har vi brug for nye livreddere til korpset. For at blive livredder hos os skal man være i både fysisk og mental topform, så man er parat til og forberedt på at sørge for badegæsternes sikkerhed, oplyse om badesikkerhed og forebygge ulykker. Hvert år oplever vi, at der opstår kritiske situationer på strandene, hvor livredderne må træde til. Derfor kræves det af livredderne, at de forud for sommeren træner benhårdt og forbereder sig grundigt, udtaler René Højer, programchef i TrygFonden i en pressemeddelelse. - For at komme til optagelsesprøve som livredder i TrygFonden Kystlivredning kræver vi, at man har en gyldig bassinlivredderprøve. Herudover skal de nye livreddere kunne bevare overblikket og forudse farlige situationer, før de opstår. Hvis en ulykke opstår, skal livredderne kunne træde hurtigt til og holde hovedet koldt, fortæller Michael Iwersen, uddannelsesleder i TrygFonden Kystlivredning.