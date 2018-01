I et halvt år har kunstner Lars Physant, der tidligere har malet dronning Margrethe, malet et portræt af biskop Tine Lindhardt frem. Maleriet blev afsløret ved domkirkens nytårskur torsdag eftermiddag og hænger den kommende måned i krypten.

Biskop Tine Lindhardt og kunstner Lars Physant mødte hinanden for 15 år siden over altertavlemaleriet til Maglebrænde Kirke på Falster. Han var kunstneren bag, og hun optog en radioudsendelse til P1-programmet "Menneske og Tro". To timers program blev det til, fordi de kom så godt ud af det med hinanden.

Derfor var Tine Lindhardt ikke et øjeblik i tvivl, da hun for mere end et halvt år siden blev spurgt, hvem hun kunne forestille sig skulle male hendes portræt, der som traditionen byder foræres af menighedsrådene i Fyns Stift i forbindelse med biskoppens 60-års fødselsdag.

Maleriet af biskoppen Maleriet af biskop Tine Lindhardt er bestilt af menighedsrådene under Fyns Stift i anledning af hendes 60 års dag.Det koster 300.000 kroner og har været et halvt år undervejs.



Det er malet af billedkunstner Lars Physant, der de seneste knap 24 år har været bosat i Barcelona.



Tidligere har han malet portrætter af dronning Margrethe og også af hendes søstre Benedikte og Anne-Marie sammen med Konstatin.



Maleriet blev afsløret torsdag eftermiddag i Domkirken, hvor det hænger de kommende fire uger.



Når biskoppen går på pension - senest som 70-årig - skal det op at hænge i lokalet sammen med de øvrige, forhenværende biskopper.



De to seneste biskopper - Kresten Drejergaard og Vincent Lind - er malet af henholdsvis Mogens Hoff og Kurt Trampedach.



Kilde: Fyns Stift m.fl.

- Lars har en særlig evne til at male lys og male lyset ind i sine malerier, siger Tine Lindhardt og forklarer, at hun efter at have haft en del af sin opvækst på den jyske hede har haft et særligt forhold til lyset dér.

- Desuden kan jeg godt lide den måde, han bruger struktur i maleriet, det giver bevægelighed og nogle sprækker, hvor lyset kan slippe ind, og det sidste er nødvendigt, for jo ældre og mere skråsikker man bliver, jo mere nødvendigt er det med sprækker til lyset, siger hun.