- Det afgørende er, at cyklisten befinder sig inde i krydset under hele svinget, forklarer Preben Ingemansen.

Men den er god nok. Det bekræfter politikommissær Preben Ingemansen, operativ leder i Fyns Politis færdselsafdeling over for fyens.dk.

Odense: Vrøvl og uansvarligt! Sådan er nogle af reaktionerne på Fyens.dk's historie om , at cyklister kan tage en del af et venstresving for rødt lys.

Han understreger, at cyklisterne skal se sig godt for, når de laver manøvren, så den kan ske, uden at man er til ulempe for trafikken.

- Og så gælder det i øvrigt ikke, når bilerne har en grøn pil til venstre. Her skal cyklisterne lave deres venstresving i to omgange. For ellers kan de blive kørt ned af biler fra den modsatte side, der skal til venstre og derfor krydser cyklisterne, når de kører ligeud, påpeger han.

Hvis der er særlige trafiklys til cyklister, er det en helt anden snak - for så er det disse signaler, cyklisterne skal rette sig efter.