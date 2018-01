Assens Kommune pønser på, om man vil være med til at arrangere to havnearrangementer i Assens Havn og byen inden for to måneder i 2019.

Assens: Det er ved at udvikle sig til en tradition, at Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe anløber Assens Havn om sommeren - under arrangementet Assens for fulde sejl, som Assens Kommune står for. I år er det 24. juli.

Men om der i 2019 kan være plads - og økonomi - til både de gamle bevaringsværdige træskibe og Træskibssammenslutningens Pinsestævne i havnen skal der kigges nærmere på. Sidstnævnte event vil nemlig gerne til Assens, som avisen skrev om i december.

Pinsestævnet Træskibssammenslutningen har siden 1971 holdt Pinsestævne for historiske træskibe. Hvert år i en ny havneby.



Hvis Assens Havn får besøg af Træskibssammenslutningens Pinsestævne i 2019, så betyder det, at havnen vil få besøg af omkring 60-100 ældre brugsfartøjer med 500-600 besætningsmedlemmer i tre dage i pinsen. Der vil samtidig finde forskellige aktiviteter sted og sejladser m.v. Også børneaktiviteter.



Pinsestævnet besøgte senest Hobro i 2017 og Nakskov i 2016. I år holdes det i Helsingør.

Formand for Beskæftigelse Erhverv og Kultur, Finn Brunse (S), siger:

- Vi har haft en god tradition for Assens for fulde sejl. Vi skal have fundet ud af, hvordan at det så lige harmonerer. Kan vi have to relativt store arrangementer inden for en genre, som ligner hinanden en del, og kan vi prioritere de beløb, som der indgår i det?

Finn Brunse fortæller, der "selvfølgelig er en vis betænkelighed ved", at arrangementerne ligger relativt tæt på hinanden. Pinsestævnet tre dage i pinsen i maj og det andet i juli, hvis altså det kommer til Assens i 2019 efter at have været forbi syv år i streg.

Udvalget skal derfor snakke nærmere med repræsentanter fra Træskibssammenslutningen i februar for at blive lidt klogere på arrangementet, oplyser Finn Brunse. Senere træffes beslutningen.