Morud: 100 deltagere samles på mandag til temadag i Langesøhallen. Det handler om naturens betydning for sundheden, friluftsforeningernes potentiale og samarbejdet mellem kommuner og foreninger - om blandt andet at invitere sårbare mennesker med i foreningerne.

Den ene del af dagens program handler om de nyeste forskningsresultater inden for natur, friluftsliv og sundhed. Den anden handler om samspillet mellem kommuner og friluftsforeninger og civilsamfundets potentiale. I projektet deltager 10 fokus-kommuner, der skal bruge naturen i arbejdet med forskellige grupper af borgere, og en af kommunerne er Nordfyns Kommune, der er værter for temadagen.- Vi er stolte over at være værter for et så flot og perspektivrigt projekt. I Kommunalbestyrelsen har vi en målsætning om, at det skal være let at træffe det sunde valg i Nordfyns Kommune, og den målsætning passer som fod i hose med det her initiativ fra Friluftsrådet, siger borgmester Morten Andersen (V).

Børne- og socialminister Mai Mercado deltager også på temadagen.