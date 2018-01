byråd

OPDATERET: Efter offentliggørelsen af artiklen meddeler kommunen nu, at hjemmesiden er blevet opdateret med det nye byråd. Den kan ses her.Fredericia: Det er to snart to måneder siden, vælgerne besluttede, hvem der skal sidde i det nye byråd, der har været i funktion siden årsskiftet. Men på Fredericia Kommunes hjemmeside er det stadig medlemmerne fra de seneste fire år, som optræder i både byråd og udvalg.

“ Jeg går ikke og gemmer på gamle aviser, jeg forventede, at en kommune med en yderst veludviklet informationsafdeling sørgede for at holde sin hjemmeside opdateret. Per Eskildsen

- Jeg følger med i avisen, men gør man ikke det, er det svært at vide, hvem man skal gå til, siger Per Eskildsen.

Han følger også med på kommunens hjemmeside, som, han formoder, er etableret for at holde borgere opdateret.

- Jeg går ikke og gemmer på gamle aviser, jeg forventede, at en kommune med en yderst veludviklet informationsafdeling sørgede for at holde sin hjemmeside opdateret. Der er vel ingen, der har behov for at finde "gamle" byråds og udvalgsmedlemmer, skriver han til Fredericia Dagblad.

Mens Fredericia Kommunes hjemmeside stadig informerer om de tidligere byrådsmedlemmer, har både Vejle, Middelfart og Kolding kommuner fået deres nye byråd placeret pænt på deres respektive hjemmesider.