TVIS

Fredericia: Borgmester Jacob Bjerregaard skal til at sætte sig ind i et nyt fagområde, når han i de kommende fire år skal være næstformand i det tværkommunale forsyningsselskab TVIS. Han udgør sammen med partikollegaen Steen Wrist Ørts og direktør for Boligkontoret Fredericia Finn Muus den fredericianske del af bestyrelsen. De to politikere er nye i bestyrelsen, hvor de har overtaget posterne efter Bente Ankersen og tidligere byrådsmedlem og næstformand Henning Due Lorentzen.

Honorarer TVIS leverer via lokale fjernvarmeselskaber varme til 83.000 boliger eller 183.000 borgere og er et af de største fjernvarmeselskaber i Danmark.Omsætningen er på godt en halv mia. kroner.



Bestyrelsen består af ni medlemmer.



Fra Fredericia Jacob Bjerregaard (næstfmd.), Finn Muus og Steen Wrist Ørts.



Fra Vejle Lars Schmidt (fmd.), Henning Lindved Jensen og Johnny Beck.



Fra Kolding Eea Haldan Vestergaard og Charlotte Uhrskov.



Fra Middelfart Steen Dahlstrøm.



Bestyrelsesformanden får 100.000 kr. og næstformanden 50.000 kr.



Bestyrelsesmedlemmerne modtager i dag diæter for deres indsats.



TVIS ønsker også at honorere bestyrelsesmedlemmerne med faste vederlag på 25.000 kr. årligt.



Statsforvaltningen har sagt nej.

TVIS står foran en række udvidelser af nettet i den kommende tid. Bl.a. skal der leveres overskudsvarme til Fredericia Shippings kommende kornlager i Møllebugten. Desuden er der drøftelser om at levere overskudsvarme til flere fynske forbrugere.