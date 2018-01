28. februar kan Fynbus-kunderne ikke længere købe billet via sms, som to millioner kunder ellers har gjort siden 2008.

Til marts kan man ikke længere købe sin busbillet via sms hos Fynbus. Selskabet afskaffer sms-billetterne og håber, at kunderne i stedet køber busbilletten via smartphone-app eller webshop.

Vurderingen er, at afskaffelsen af SMS-billetten ikke får de store konsekvenser, da kunderne allerede kan købe de samme billettyper via Mobilbillet-appen og i webshoppen, hvor man kan betale med både mobilepay og kreditkort. Fynbus anbefaler kunderne at benytte rejsekort, da det næsten altid er den billigste løsning.

Fynbus introducerede som det første trafikselskab i Danmark SMS-billetten i 2008, og den har siden været en succes blandt Fynbus' kunder. Der er til dags dato solgt flere end to millioner sms-billetter, og brugen af tjenesten har været stødt stigende igennem de seneste 10 år.

I slutningen af 2017 lancerede Fynbus en ny version af smartphone-appen "FynBus Mobilbillet", hvor man kan købe de samme typer billetter, som tidligere har været solgt via sms.

28. februar bliver sidste dag, hvor det er muligt at købe en sms-billet til de fynske busser.