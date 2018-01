At barbere tre procent af integrationsydelsen vil ikke få flere i arbejde, men blot gøre en i forvejen meget udsat gruppe flygtninge endnu fattigere.

Sådan lyder en række organisationers kritik af et lovforslag, der 1. behandles i Folketingssalen torsdag.

- Det presser folk, der i forvejen er hårdt presset. Tre procent er jo ikke det store, men vi taler om folk, der stort set kun har et eksistensminimum, siger generalsekretær i Dansk Røde Kors Anders Ladekarl.