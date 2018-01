WikiLeaks-grundlæggeren Julian Assange har angiveligt fået statsborgerskab i Ecuador. Og det skal være sket lige før jul.

Det fortæller flere unavngivne kilder til ecuadorianske medier, herunder avisen El Universo. Det rapporterer Sveriges Radio.

El Universo har blandt andet fundet Assange registreret med personnummer i Ecuadors skatteregister.

Oplysningerne, om at Assange har fået statsborgerskab og er blevet tildelt et ecuadoriansk pas, er ikke bekræftet fra officielt hold.

Selv har Assange lagt et billede op på sin Twitter-konto, hvor han poserer i en ecuadoriansk fodboldtrøje.

Assange, der er fra Australien, har siden sommeren 2012 søgt tilflugt på Ecuadors ambassade i London. Der opholder han sig af frygt for at blive udleveret til USA i forbindelse med WikiLeaks' læk af hundredtusindvis af dokumenter om USA's krigsførelse i Afghanistan og Irak.

Hvis oplysningerne om ecuadoriansk statsborgerskab er rigtige betyder det dog ifølge Sveriges Radio ikke, at Assange uden problemer kan forlade ambassaden i London.

Men det vil være et signal fra Ecuador om, at han har et fristed der, hvis de britiske myndigheder lader ham slippe fri.

Tirsdag sagde Ecuadors udenrigsminister, Maria Fernanda Espinosa, at landet søger en mægler til at løse "en uholdbar situation" med Julian Assange.

- Der kan ikke findes en løsning uden internationalt samarbejde og samarbejde fra Storbritanniens side. Briterne har også vist sig interesserede i at finde en udvej, sagde hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er første gang, at Ecuador har foreslået mægling for at få sagen løst. Men det har gennem længere tid stået klart, at Ecuador er opsat på at få Assange ud af ambassaden i London.

Her søgte han tilflugt i sommeren 2012 for at undgå at blive anholdt og udleveret til Sverige, hvor han har været sigtet for seksuelt at have krænket to kvinder. Han har frygtet, at svenskerne ville udlevere ham til USA.

De svenske myndigheder droppede sidste år sagen mod ham, men han risikerer at blive anholdt i Storbritannien for at have overtrådt betingelserne for kaution i 2012.