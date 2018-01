Arsenal og Chelsea stiftede onsdag aften for første gang bekendtskab med videodommersystemet VAR (Video Assistant Referee).

I de to holds første og målløse semifinale i den engelske Liga Cup blev systemet således benyttet to gange. I begge tilfælde fik dommer Martin Atkinson hjælp til at vurdere mulige straffesparkskendelser.

Og i begge tilfælde valgte han at undlade at dømme straffespark.

Den mest interessante kendelse kom til sidst i kampen. Her blev VAR benyttet, efter at Chelseas Cesc Fabregas faldt omkuld i feltet efter en duel med Arsenals Danny Welbeck.

Spillet var afbrudt i over et minut, før en beslutning blev taget.

- Jeg var lidt bekymret, fordi det tog lang tid at nå frem til en beslutning, og derfor tænkte jeg, at de måske var i tvivl. Men jeg er glad for, at der ikke blev dømt straffespark, siger Arsène Wenger.

Bolden nåede i situationen at ryge ud til hjørnespark, før videodommersystemet blev sat i gang.

- Det var lidt underligt, lyder det fra Arsenals franske manager.

Arsène Wenger fik for nylig tre kampes karantæne for at brokke sig over en dommer og var derfor henvist til tribunen onsdag.

VAR bliver i øjeblikket testet i den engelske Liga Cup. Og Chelseas manager, Antonio Conte, er godt tilfreds med systemet.

- Det er det rigtige. På den måde får vi helt sikkert færre fejl, siger Conte.

Onsdagens kamp, der endte 0-0, blev spillet på Chelseas hjemmebane og var den første semifinale i Liga Cuppen.

Der er returkamp 24. januar hos Arsenal.

Den samlede vinder skal spille Liga Cup-finale på Wembley 25. februar. Modstanderen bliver enten Manchester City eller Bristol City.