En 36-årig amerikansk mand fra delstaten Arkansas er ved en domstol i Miami blevet idømt 40 års fængsel for seksuelt misbrug af børn, da han drev et børnehjem i Haiti.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AP.

Daniel Pye blev anholdt i marts sidste år, efter at ministeriet for national sikkerhed havde efterforsket ham i længere tid.

I november blev han fundet skyldig i tre tilfælde af at have rejst udenlands med det formål at begå seksuelle overgreb mod mindreårige piger.

Daniel Pye drev et børnehjem i byen Jacmel i det sydlige Haiti mellem 2006 og 2012. Han blev et kendt ansigt blandt missionærer i landet og hjalp blandt andet med at koordinere nødhjælpsindsatsen, efter at et altødelæggende jordskælv ramte Haiti i 2010.

Ifølge myndighederne misbrugte Pye flere piger på børnehjemmet, herunder piger på kun seks år.

Under retssagen har adskillige piger, nogle af dem nu unge kvinder, fortalt enslydende historier om seksuelle overgreb begået mod dem som børn, mens de boede på børnehjemmet.

En pige fortæller, at overgrebene mod hende begyndte, da hun var seks år gammel. Hun beskriver, hvordan Daniel Pye ville holde fast om hendes hoved og tvinge hende til at udføre oralsex på ham.

Anklagerne har gennem sagen forsøgt at male et billede af Daniel Pye som en missionær med en meget mørk side, og som rejste til Haiti med udelukkende ét formål: At misbruge mindreårige piger seksuelt.

- Børnene har ikke overdrevet deres beretninger. Han rejste dertil og vidste præcis, hvad han ville gøre, sagde anklager Benjamin Widlanski under sin afsluttende procedure ifølge avisen Miami Herald.

Imens argumenterede forsvarsadvokat Joel DeFabio for, at vidnernes hukommelse var dårlig, og at nogle af børnene havde holdt kontakt med Daniel Pye og hans hustru, Leann, selv efter at de to havde forladt Haiti.

Miami Herald skriver, at den amerikanske regering i højere grad end tidligere er blevet interesseret i at retsforfølge gerningsmænd, der rejser fra USA til et andet land for at misbruge mindreårige børn seksuelt.