Det er fortsat helt åbent, om den ene plads i den engelske Liga Cup-finale skal tilfalde Chelsea eller Arsenal.

Onsdag aften spillede de to lokalrivaler 0-0 på Chelseas hjemmebane i den første semifinale efter en chancefattig kamp.

Opgøret står i stærk kontrast til sidste uges festfyrværkeri i Premier League, hvor holdene spillede 2-2 i årets måske bedste fodboldkamp indtil videre.

Arsenals manager, Arsène Wenger, fik for nylig tre kampes karantæne for at brokke sig over en dommer og var derfor henvist til tribunen på Stamford Bridge.

Hvis spillere eller trænere skulle have lyst til at brokke sig over afgørende kendelser onsdag aften, kunne de godt spare sig. Kampen blev således benyttet til at teste videodommersystemet VAR (Video Assistant Referee).

VAR blev testet i begge halvlege. I første halvleg var det i forbindelse med lidt tumult før et hjørnespark. Videodommeren anbefalede dog ikke dommer Martin Atkinson at have kort op af lommen.

I slutminutterne anbefalede videodommeren heller ikke at tilkende Chelsea et straffespark, efter Cesc Fabregas faldt omkuld i feltet. Spillet stod stille i mere end et minut, før videodommeren nåede frem til den konklusion.

De største klubber nedprioriterer ofte Liga Cuppen frem til semifinalerne, og på de to holds startopstillinger kunne man se, at turneringen nu er ved at blive alvorlig.

Rent fodboldmæssigt kunne de mange stjerner dog ikke få lavet det mål, som kunne have åbnet kampen.

I Chelsea-defensiven var Andreas Christensen med til at sørge for, at Arsenals tilløb til chancer aldrig gav pote.

I den modsatte ende var Chelsea mere skydeglad, men det lykkedes ikke at få passeret reservemålmand David Ospina.

Der er returkamp 24. januar på Arsenals hjemmebane.

Den samlede vinder skal spille Liga Cup-finale på Wembley 25. februar. Modstanderen bliver enten Manchester City eller Bristol City.