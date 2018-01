Frivillige

- Det har været på tale i flere år at finde en måde, hvor vi kan udbrede anerkendelsen af det frivillige arbejde. Vi har tidligere forsøgt os med en prisuddeling om sommeren, men vi fik ingen tilbagemeldinger, så det duede ikke. Måske er det mere moderne med en nytårskur, siger formand for Folkeoplysningsrådet, Christoffer Riis Svendsen.

Fredericia: Priserne blev delt ud med rund hånd, da Folkeoplysningsrådet onsdag aften havde inviteret til nytårskur for at hylde de frivillige foreninger for deres indsats.

Prisen for "årets skæve vinkel" gik til Solstrålens Idrætsklub, som "har skabt et fantastisk fællesskab omkring idrætten. Et fællesskab der er med til at hjælpe tidligere misbrugere til et bedre liv", som der stod i begrundelsen for indstillingen.

Friluftsprisen fik lederne hos KFUM-spejderne Olaf Ryes Gruppe, og i begrundelsen stod der blandt andet: "I 2018 fylder KFUM-spederarbejdet i Fredericia 100 år. Olaf Rye er den oprindelige gruppe, som byens andre spejdergrupper er udsprunget fra. Dette jubilæum har Olaf Rye gruppen taget initiativ til at fejre".

Prisen "Vi gør det sammen" blev vundet af 6. Juli Garden, som blandt andet fik prisen for at gøre en indsats for, at alle deltagere fra forskellige samfundslag "fungerer sammen og hjælper, hvor behovet er, når en kammerat har brug for støtte, en hjælpende hånd eller blot et knus".

"Vi bevæger os-prisen" gik til EGIF Tennis, som "siden 2015 har øget medlemstallet med 50 fra 160 til 2010 trods en generel nedgang for tennis på landsplan".

Vinderen af Aftenskolernes pris blev Børge Jensen, som var primus motor, da aftenskolerne gik sammen om et husstandsomdelt fælleskatalog.

Fredericia Fælles Motion vandt "De selvorganiseredes pris" for sin indsats for fælles løbeture fra Gasværksgrunden hver tirsdag.