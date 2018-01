En 20-årig kvinde gik onsdag sidst på eftermiddagen amok på Bolbro Bibliotek, hvor hun kylede om sig med bøger.

Kvinden var opfarende og vred, og det fik personalet til at ringe efter ordensmagten, som fik hende forklaret, at det ikke er sådan, man opfører sig et offentligt sted.

Oven i den formanende snak blev kvinden også sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelse og bortvist fra biblioteket.

Om det var en for sent afleveret bog eller hvad der fik kvinden til at gå amok ved vagtchefen hos Fyns Politi ikke.