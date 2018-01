Et maleri af Emil Nolde - "Middag i Emmaus" - som i 2014 blev stjålet fra Ølstrup Kirke ved Ringkøbing, er dukket op i Nordtyskland.

Det skriver Ekstra Bladet.

Tyven eller tyvene gik tilsyneladende ind i kirken ved højlys dag 11. marts og stjal det 60 gange 80 centimeter store maleri, der er vurderet til omkring 10 millioner kroner.

Siden har det været forsvundet.

Men af en politirapport fra 24. november sidste år fremgår det, at politiet i Slesvig-Holstein har givet Rigspolitiet i Danmark besked om, at en gruppe kriminelle hævdede at være i besiddelse af maleriet.

Gruppen, der kommer fra en landsby ved Hamburg, var interesseret i at indlevere maleriet til politiet, og nu er det i tysk politis varetægt, skriver Ekstra Bladet.

- Det skal senere udleveres til Danmark og tilbage til Ølstrup Kirke, siger vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Allerede kort efter tyveriet pegede sporene mod Tyskland. Vidner havde bemærket en mørk bil med tyske nummerplader i området ved kirken omkring det tidspunkt, da maleriet blev stjålet.

Men trods en dusør på 100.000 kroner og internationale efterlysninger gennem Interpol og "The Laws of Art", som er et britisk netværk inden for stjålet kunst, skulle der gå næsten fire år, før billedet dukkede op igen.

"Middag i Emmaus" er malet af Emil Nolde i 1904.

Egentlig hed han Hans Emil Hansen, men han tog navn efter den slesvigske landsby Nolde, hvor han blev født 7. august 1867.

Han blev efter folkeafstemningen i 1920 dansk statsborger, men var som kunstner tysksindet, og han blev efter århundredskiftet en af den tyske ekspressionismes hovedkræfter.

Nazisterne var dog ikke begejstrede for hans kunst, som de stemplede som sygeligt degenereret - på tysk entartet - og forbød ham at male.

Et stort og alsidigt udvalg af hans arbejder kan ses på Statens Museum for Kunst.

Den største samling af Noldes værker findes dog i Nolde Stiftung Seebüll, hvor der i 1957 - året efter hans død - åbnede et museum for hans kunst.

I Ølstrup Kirke glæder man sig til, at få maleriet tilbage.

- Det skal da markeres på en eller anden måde. Det er klart, siger menighedsrådsformand Boe Hammelsvang til Ekstra Bladet.

- Men vi er jo vestjyder. Vi vil gerne med vores egne øjne se, at vi får maleriet tilbage, tilføjer han.