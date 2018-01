Det var en enstemmig generalforsamling, der onsdag aften bestemte, at Bjarne Elnegaard skal være formand for 3F Sydfyn. Det har han været konstitueret som, siden den tidligere formand Tonni Hansen begyndte sit nye job som borgmester i Langeland Kommune 1. januar 2018.

Der må dog kun være en konstitueret formand i 30 dage, og derfor var der altså indkaldt til ekstraordinær generalforsamling onsdag aften, hvor Bjarne Elnegaard altså blev valgt ind for bestandig.

- Jeg er stolt over, at der er fuldstændig opbakning til, at det er mig, der skal stå i spidsen, siger Bjarne Elnegaard, der mener, at han allerede er kørt godt i stilling til posten.

- Da Tonni (Hansen, red.) brugte tid på valgkampen, var jeg egentlig den, der var leder, så jeg er for så vidt allerede startet. Det vi skal se på nu er, hvordan vi får strikket 3F Sydfyn sammen, så det er klar til fremtiden, fortæller han.