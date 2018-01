Håndbold: For første gang i lang tid stillede Jan Pytlick og Odense HC op med et fuldt og stort set skadefri holdkort, og det blev udnyttet. Efter kampen var det kun keeper Emily Sando og netop tilbagevendte Stine Svangaard, der ikke havde mærket halgulvet onsdag aften mod Randers HK.

De mange skift i kæderne kan være en fordel på længere sigt, men i opgøret mod et hurtigtspillende hjemmehold, skabte det uro og mange tekniske fejl.

Randers HK-Odense HC 20-23 (10-13) Dameligaen, 13. rundeStilling undervejs: 3-3, 5-8, 7-10, 9-13 (10-13), 13-13, 13-17, 17-19, 19-21, 20-23.



Målscorere: Randers: Anne Sofie Hjorth 4, Mari Molid 3, Clara Monti 2, Maria Fisker 2, Cecilie Hansen 2, Daniela Gustin 2, Sara Johansson 2, Gitte Andersen 1, Frederikke Guldmark 1, Camilla Degn 1.



Odense: Nadia Offendal 5, Mie Højlund 4, Jessica Quintino 4, Freja Cohrt 4, Kathrine Heindahl 2, Maja Jakobsen 1, Suzanne Bækhøj 1, Stine Jørgensen 1, Trine Østergaard 1.



Udvisninger: Randers: 1, Odense: 1.



Bedste spillere: Randers: Anne Sofie Hjort.



Odense: Nadia Offendal.



Tilskuere: 1212.



Dommere: Mads Dahl Hermann, Jesper Madsen.



Næste kamp: Den 20. januar klokken 16.10: Odense HC-FC Midtjylland.

- Vi har for mange tekniske fejl, og vi spiller simpelthen ikke skarpt nok. For eksempel er Maja Jakobsen tilbage, og det er positivt, men det skaber urytme, at hun mangler så meget timing, forklarede Jan Pytlick og fortsatte:

- Ikke ment som, at hun bærer ansvaret - det er kollektivt, men det er en af faktorerne.

De mange fejl i angrebet stod på fra kampens start, hvor både Freja Cohrt og Jessica Quintino brændte store chancer fra fløjene, ligesom Stine Jørgensen og Maja Jakobsen lavede flere fejlafleveringer. I den anden ende var Randers, hvis ikke mere, så mindst lige så uskarpe og indledte kampen med et fælt kongestuds - en afslutning banket i jorden for sekundet senere at flyve over målet.

En, der ikke var uskarp, var playmaker Nadia Offendal, der ellers har været svingende gennem sæsonen og blandt andet ramt af en brækket tommelfinger. Det glædede Pytlick, at hun tog ansvar i en kamp, hvor både Mette Tranborg og Stine Jørgensen virkede anonyme.

- Det er rigtig godt, at Nadia Offendal spiller så godt i dag. Hun starter med lyn og torden, og det er så fedt at se, at hun stepper op i sådan en kamp.

Også den anden playmaker Mie Højlund fyrede en brandkamp af, selvom den tidligere Randersspiller virkede nervøs og overilet i de første minutter, hvor det blev til flere angrebsfejl og afbrændere.

- Jeg var lidt nervøs for kampen, for jeg har virkelig haft nogle dårlige træninger her på det sidste. Men jeg synes, jeg spillede fint, og jeg håber, det bliver vendepunktet for min dårlige periode, sagde den ydmyge randrusianer.

Jan Pytlick var mere generøs med roserne til det unge talent.

- Mie ender jo faktisk med at få en afgørende rolle i kampen, og det kanon godt at se.