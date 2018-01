Nykøbing Falsters håndboldkvinder smed onsdag aften point i HTH GO Ligaen, da det på hjemmebane blev 25-25 mod TTH Holstebro, selv om NFH var foran i store dele af kampen.

Det er anden gang i sæsonen, at de to klubber spiller uafgjort med hinanden.

Da Odense samtidig vandt med 23-20 over Randers HK, er fynboerne nu på tredjepladsen, mens Nykøbing Falsters forsvarende mestre er nummer fire og kan overhales af enten Viborg eller Team Esbjerg onsdag aften.

I første halvleg virkede Nykøbing Falster ellers til at være godt på vej mod de to point. Det lugtede af en tidlig afgørelse, da hjemmeholdet kom foran med 13-9 efter 23 minutter.

Lige inden pausen lykkedes det dog Sara Hald at reducere, så gæsterne kun var nede med tre mål midtvejs i kampen.

Føringen varede ved i begyndelsen af anden halvleg, og landsholdsspilleren Sarah Iversen var i hopla for hjemmeholdet.

Lidt ud af ingenting kom gæsterne tilbage i kampen, og pludselig var TTH foran med 22-21. Siden gik der stillingskrig i kampen, der fik en nervepirrende afslutning.

TTH misbrugte muligheden for at komme i front til sidst, og i stedet fik hjemmeholdet 15 sekunder til at sætte et angreb op.

NFH-træner Jakob Larsen tog en timeout for at lægge den perfekte plan. Angrebet blev dog noget af en fuser og endte i stedet med et frikast, efter at tiden var gået.

Johanna Westberg sendte forsøget i paraderne, og så kunne TTH-spillerne juble over det ene point inden den lange tur hjem. TTH Holstebro ligger nummer syv i rækken.

Topholdet København Håndbold var overlegne i mødet med bundholdet Ringkøbing. Københavnerne vandt hjemme med 38-26 og øger afstanden til FC Midtjylland på andenpladsen, så der nu er fire point imellem holdene.

Midtjyderne har dog spillet en kamp færre end København.