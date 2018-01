Chef for vagtcentralen i Fyns Politi kan godt forstå, hvis nogle finder det makabert at lægge to trafikdræbte i en garage, men det var bedre end at lade dem sidde fastklemt på ulykkesstedet og alting foregik så etisk korrekt som muligt.

Det var bedre at lægge to trafikdræbte mænd i ligposer i en garage end at lade dem sidde fastklemt i en forulykket bil på en offentlig vej.

Det siger Jesper Pedersen, leder af vagtcentralen i Fyns Politi, oven på den kritik, der er blevet rejst som følge af ulykken, hvor to mænd den 9. juni 2017 kørte ind i et vejtræ på den nordlige del af Langeland.

- Ud fra de omstændigheder, vi stod i, blev det håndteret professionelt. Alle sektorer har gjort et kæmpe arbejde for at gøre det så etisk korrekt som muligt, siger Jesper Pedersen.

Ved ulykken var der både ambulancer, lægebil og politi til stede, men fordi ambulancer ikke må transportere døde og fordi de indgår i akutberedskabet, var det ikke muligt at holde på dem. Derfor stod beslutningen mellem at lade de trafikdræbte blive siddende fastklemte i bilen eller opbevare dem midlertidigt et andet sted. Det var så det sidste, som skete, hvor de blev lagt på betongulvet i en 90-årig beboers lastbil-garage.

- Etisk er der to ting i det. Vi skal beskytte de vidner, som kommer forbi ulykkesstedet og ser det, og så er der hensynet til de pårørende og efterladte, at vi har håndteret deres kære på en ordentlig måde, siger lederen af vagtcentralen.

Samtidig var betjentene nødt til at tage hensyn til den videre efterforskning, fordi det i timerne efter ulykken ikke lå klart, hvad der præcist var sket. Derfor var det også nødvendigt at beholde ligene, indtil de kunne køres væk med en rustvogn.

- Det er også væsentligt for de pårørende at få at vide, hvordan deres kære har mistet livet, og hvad der er sket, siger Jesper Pedersen.

Han kan dog godt forstå, hvis nogle synes, det har været makabert, at de to lig blev lagt i en garage tilhørende en privat mand.

- Det forstår jeg udmærket godt, men en del af vores arbejde er også at trække på civilsamfundets ressourcer, og det var vi nødt til i denne situation, siger han.