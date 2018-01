Den 55-årige tidligere pædagogmedhjælper, som før jul blev dømt for at have krænket 22 piger på Stige Skole og i Stige Håndboldklub, får først sin ankesag for landsretten om mange måneder. Indtil da er han varetægtsfængslet.

Der kommer til at gå mange måneder, før landsretten skal se på byretsdommen til en 55-årig tidligere pædagogmedhjælper ved Stige Skole og tidligere træner i Stige Håndboldklub.

- Jeg har talt med landsretten, og det bliver først efter sommerferien, siger Troels Maglegaard, advokat og forsvarer for den 55-årige mand.

Den tidligere pædagogmedhjælper blev kort før jul straffet med halvandet års ubetinget fængsel for over mange år at have pillet, befamlet og krænket 22 små piger. Krænkelserne fandt sted på Stige Skole, i Stige Håndboldklub og på mandens egen bopæl. I ét tilfælde var der også tale om anden kønslig omgang end samleje.

Han var ikke selv til stede, da dommen blev læst op ved Retten i Odense, men hans forsvarsadvokat havde allerede på forhånd aftalt med ham, at den skulle ankes til Østre Landsret.

Efter domsafsigelsen besluttede retsformanden, at den 55-årige skulle varetægtsfængsles, men eftersom manden ikke var mødt op i retten blev han efterlyst. Det blev han lige indtil i sidste uge, hvor Fyns Politi besluttede at sende en international arrestordre ud i verden på manden. Det fik ham til at melde sig selv, og han sidder nu varetægtsfængslet.

Rettens beslutning blev taget, fordi den frygter, at den tidligere pædagogmedhjælper vil flygte til udlandet, hvis han er på fri fod. Han har de senere år været frivillig i sommerferien på en rumænsk børnehjem.

Derfor ser det ud til, at manden skal forblive varetægtsfængslet, indtil landsretten skal behandle sagen. Det sker i et arresthus, hvor forholdene er væsentligt ringere end på et afsoningssted, men det kan der ifølge Troels Maglegaard ikke ændres på. Tiden er dog ikke helt spildt for hans klient.

- Den tid, han sidder varetægtsfængslet, bliver trukket fra den tid, han skal afsone sin straf, siger forsvarsadvokaten.

Ifølge Troels Maglegaard fastholder hans klient sin anke til landsretten, også selv om der er mange måneders ventetid.