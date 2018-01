En ung mand fra Odense er tiltalt for at være en del af et større, organiseret salg af hash på Fyn. Han erkender at have ompakket op mod et kilo, men nægter ellers anklagerne mod sig.

Han er tiltalt for at have organiseret handel med mindst 24,5 kilo hash af de 42 kilo og omkring 70 gram skunk til et betydeligt antal personer mellem april 2016 og april 2017. I retten erkendte han at have "hakket" mellem 700 gram og et kilo hash, altså ompakket det, for at finansiere sit eget hashmisbrug, men nægtede ellers at have taget del i den omfattende handel.

Tre personer blev i sommer dømt for at have ompakket, distribueret og solgt 42 kilo hash. Mens de tre blev dømt i tilståelsessager, nægter en 24-årig mand fra Odense at have haft den hovedrolle, som politiet har udpeget.

Politiets efterforsker fortalte, at der i perioden april 2016 til året efter var over 300 købere, som politiet kender identiteten på. Hashsælgerne modtog i samme periode over 7000 opkald.

Der viste sig at være tale om en omfattende og systematisk forretning, hvor kunderne ringede på tre hovednumre, som var stillet videre til buddene, der kørte i to forskellige biler. Dermed ville kontakten til kunderne og kundekartoteket være intakt, hvis buddene skulle blive snuppet af politiet og få deres telefoner konfiskeret. Telefonerne med hovednumrene var som hovedregel slukkede, men blev indimellem brugt til at sende reklamer for de ulovlige varer på sms.

I retten vidnede en af efterforskerne fra politiet, der har overvåget hashhandler, aflyttet telefoner og desuden indhentet teleoplysninger. Politiet havde i forbindelse med en anden sag sat aflytningsudstyr op i en bil og opdagede som ren bonus, at bilen blev benyttet til at sælge hash fra.

I retten onsdag vidnede de tre andre personer, der var involveret i handlen og allerede dømt for det. Et af buddene havde to gange tidligere under politiafhøringer fortalt, at den 24-årige bragte hash til ham og hentede penge ved flere lejligheder. Og at den 24-årige og en af de andre dømte fusionerede deres hashsalg i februar 2017 i håb om at tiltrække flere kunder.

Begge dele ændrede vidnet onsdag og sagde, at det ikke var rigtigt. Buddet, der blev aflønnet med 1000 kroner om dagen, kunne ikke huske, hvorfor han havde forklaret sådan tidligere over for politiet.

Også et andet bud havde før omtalt den 24-årige som en central del af foretagendet, men også hun ændrede forklaring. Kvinden nægtede ligefrem flere gange at have sagt det, som hun ellers var citeret for at have sagt i grundlovsforhøret i april 2017.

Efter anholdelserne i april ransagede politiet det kvindelige buds bopæl og fandt 263 gram hash og en vægt. Det er primært hende, der har pakket hashen om til mindre portioner.