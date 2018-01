Psykiatrisk afdeling i Odense er foran planen om at halvere brugen af tvang - herunder bæltefiksering. Derfor har man arbejdet på, at antallet af bæltefikseringer kommer ned på 144 et år tidligere end planlagt.

I 2014 indgik Danske Regioner og regeringen en aftale om at halvere brugen af tvang psykiatrien til og med 2014. Region Syddanmark og psykiatrisk afdeling i Odense er nu så langt foran planen, at de har besluttet sig for at nå målet allerede i 2019. Blandt andet med løbende efteruddannelse af de ansatte.

- Vi arbejder rigtig meget med, at patienter undgår at blive så vrede, at de skal fikseres. Dem, vi kan arbejde med, er ikke de fikseringer, der sker lige efter indlæggelse, men patienter, der er indlagt i forvejen, siger Helene Abild, der er sygeplejerske og ansat særligt til at nedbringe brugen af tvang.

Antallet af bæltefikseringer på psykiatrisk afdeling i Odense skal ned på 144 om året, og der er allerede sket meget med brugen af bæltefikseringer over 49 timer. Antallet var i 2017 reduceret fra 110 til 26, mens der stadig er for mange af de kortere bæltefikseringer.

Bæltefiksering bruges først, når personalet er trængt op i en krog, fortæller Helene Abild.

- Det er den sidste udvej forstået på den måde, at vi, når vi har patienter herinde, gør alt for at tale med vedkommende. Men mange patienter kan man slet ikke kommunikere med, siger hun.