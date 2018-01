OK Aktiv holder i disse dage nytårskur på Møllekroen for kommunens plejehjemsbeboere. Hidtil har arrangementet udelukkende været for damer, men denne gang er herrerne inviteret med, og det er særligt Berit Weiglin glad for.

Denne gang er hun særligt glad for at deltage i OK Aktivs nytårskur på Møllekroen. Som noget nyt er herrerne inviteret med til, hvad der ellers hidtil i mange år har været en damefrokost, og Berit kan sidde ved siden af sin Ib til festen.

Berit Weiglin smiler over hele ansigtet, når hun beskriver, hvordan hun elsker at komme til selskaber på Møllekroen. Hun elsker at danse og mødes med andre, snakke og feste, fortæller hun.

Det er OK Aktiv med Vinne Skovkjær i spidsen, der i årevis har arrangeret nytårskur for kommunens plejecenterbeboere.

- Det er et lille pusterum fra hverdagen at gå til nytårskur for beboerne. Mange kan jo godt lide at skulle i byen og klæde sig pænt på og hygger sig til festerne her, siger Vinnie Skovkjær, der glæder sig over, at også herrerne er kommet med på invitationen i disse ligestillingstider.

- Det var mændene selv, der på et dialogmøde sagde, at de gerne ville med til nytårskur. Faktisk sagde et par stykker i sjov, at de ville klæde sig ud som damer, hvis de ikke fik lov at komme med, smiler hun.

Også i oktober er der fest på Møllekroen. Den har tidligere været et arrangement kun for mænd, men også her er damerne nu med.

- Folk møder hinanden på tværs af plejecentre til disse fester. Nogle møder tidligere kollegaer og bekendte fra gamle dage, og det er en anden god grund til at lave fester på tværs, siger Vinnie Skovkjær.