En mand skal fem år i fængsel for to voldtægter. Han nægter sig skyldig og overvejer, om han vil anke.

En 26-årig mand er ved Retten i Hjørring blevet idømt fem års fængsel for med få ugers mellemrum at have voldtaget både sin ekskæreste og sin mor.

Det skriver Nordjyske.

I marts sidste år voldtog manden sin ekskæreste på hendes bopæl. Hun anmeldte voldtægten til politiet, men i det efterfølgende grundlovsforhør fandt dommeren, at der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle ham.

Knap tre uger senere voldtog han så sin mor, som han boede hos på det tidspunkt. Derefter blev han varetægtsfængslet.

Ifølge nordjyske.dk nægtede manden sig skyldig, da sagen blev behandlet i retten.

Han forklarede, at ekskæresten frivilligt havde haft samleje med ham. Episoden med sin mor kunne han ikke huske.

Den 26-årige har nu 14 dage til at afgøre, om han vil anke dommen til landsretten.