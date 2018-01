En boksetræner fra Rudersdal Bokseklub i Nordsjælland er ved Retten i Lyngby blevet idømt et år og ni måneders fængsel for at have voldtaget en 15-årig pige, som han var træner for.

Det skriver sn.dk.

Samtidig er han midlertidigt frakendt retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsinteresser at beskæftige sig med børn og unge under 18 år.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet, at boksetræneren var tiltalt for i 2014 at have voldtaget pigen, da han gav hende massage i bokseklubben, efter at de andre var sendt hjem.

Han var også tiltalt for at have voldtaget hende hjemme i sit soveværelse.

I retten erkendte boksetræneren, at han havde haft samleje med den 15-årig pige. Men ifølge hans forklaring, var det hende, der havde taget initiativet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Retten valgte dog at tro på den nu 18-årige kvinde.

- Udgangspunktet for dommen er, at to dommere lægger den forurettedes forklaring til grund uden fravigelser, mens en dommer synes, at de to forklaringer står over for hinanden på en sådan måde - og af hensyn til den lange tid, der er gået i sagen - at man ikke ville lægge vægt på hendes forklaring, sagde dommer Ulrik Finn Jørgensen ifølge sn.dk.

Foruden fængselsstraffen skal boksetræneren også betale kvinden en erstatning på 50.000 kroner.

Den dømte ankede på stedet dommen til Østre Landsret.