Kontanthjælpsloftet var pisken. Nu kommer guleroden i form af skattelettelser.

Med det sprogbillede beskrev statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag rationalet bag, at regeringen vil fokusere på at sænke skatten for de personer, der har de laveste indkomster.

Men ser man på de faktiske tal, bliver det heller ikke meget mere end lidt flere gulerødder, der bliver råd til, hvis skattelettelserne bliver til virkelighed.

En HK'er med mere end 15 år til pensionsalderen vil nemlig samlet set kunne se frem til en skattelettelse på cirka 1100 kroner årligt, altså under 100 kroner om måneden.

Det viser beregninger foretaget af den borgerligt-liberale tænketank Cepos på baggrund af de politiske udspil, regeringen tidligere har lagt frem, med den forudsætning, at der nu kun er knap en milliard kroner til indkomstskattelettelser i bunden og 2,5 milliarder kroner til et pensionsfradrag.

- Lettelserne for den unge HK'er er cirka en femtedel af det, der lå i Løkkes udspil, konstaterer Cepos' cheføkonom, Mads Lundby Hansen.

Cepos har brugt Økonomi- og Indenrigsministeriets familietyper til at regne på effekterne, oplyser Mads Lundby Hansen.

Beregningerne viser, at en LO-arbejder i den model vil kunne få en skattelettelse på cirka 2100 kroner årligt.

Mens en funktionær og en direktør vil have udsigt til at betale 3000 kroner mindre i skat.

Lønmodtagere med mindre end 15 år til pension vil, hvis regeringens udspil fra august lægges til grund, få et større fradrag. Det skyldes, at problemet med, at det ikke kan betale sig at spare op til pension, er størst sidst i arbejdslivet.

Mads Lundby Hansen opfordrer regeringen til helt at droppe det jobfradrag, den har foreslået. Den ene milliard kunne i stedet bruges til lempeligere beskatning af pension, mener han.

Finansminister Kristian Jensen (V) holder fast i, at der skal bruges knap en milliard på at lette skatten for dem med lavest løn.

Til spørgsmålet om, hvor meget han vurderer, at en HK'er vil få i skattelettelse, siger han:

- Desværre meget mindre, end det ville have fået med regeringens udspil. Men det var ikke muligt at komme igennem med det udspil.