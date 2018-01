Oprydningshold fra Lions Invest er i gang med at fjerne bevoksning og gøre plads til stillads på adressen Møllergade 68, som kommunen har truet med at sætte i stand for ejers regning.

Svendborg: Det ser ud til at ejer af Møllergade 68, Lion Invest, kommer Svendborg Kommune i forkøbet, når det gælder om at få sikret den misligholdte ejendom mod yderligere forfald. I hvert fald har der de seneste dage været folk fra firmaet på grunden, som er i færd med at rydde op og gøre klar til stillads på forhuset.

Der er renset tagrender, fjernet klatreplanter og ukrudt og ryddet op i baggården og på tomten af tidligere tiders nedrevne baghuse.

Under taget af forhusets bagside stritter dog stadig en mur ud i luften, der af Svendborg Kommune betegnes som værende i risiko for at styrte ned. Hvilket kommunen i oktober også fik byrettens ord for, da ejeren Hans Jørgensen, Lions Invest, blev idømt en bøde på 25.000 kroner og løbende tvangsbøder på 2000 kroner om måneden, indtil bygningen var sikret.

For få dage siden truede Svendborg Kommune med at sætte håndværkere til at udføre arbejdet for ejers regning, da der tilsyneladende intet var sket siden oktober, og man havde mistet tålmodigheden med ejeren.

Lions Invest har gennem flere år været under pres fra kommunen for at få sikret den 95-årige udlejningsejendom i Møllergade. To domme har Hans Jørgensen fået undervejs, og nu tyder det altså på, at han alligevel selv er ved at få det gjort.

Det har dog ikke været muligt at få et svar fra Hans Jørgensen, der ikke er vendt tilbage på avisens henvendelser.