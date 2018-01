De mange historier fra kvinder over hele verden, der har oplevet at blive udsat for seksuel chikane eller overgreb, vidner om, at der er behov for at sætte fokus på problemerne.

Sådan lyder det fra ligestillingsminister Karen Ellemann (V).

Hun er sammen med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) onsdag kaldt i samråd om, hvad regeringen vil gøre for at bekæmpe seksuel chikane og seksuelle overgreb generelt og på arbejdsmarkedet.

- Jeg tror selv, at omfanget er kommet bag på de fleste.

- Selv om vi skal passe på med at bruge de sociale medier som en offentlig gabestok, så viser bevægelsen, at der er tale om et udbredt og generelt problem, som vi er nødt til at tage alvorligt, siger Karen Ellemann.

Derfor har regeringen i første omgang sat tre initiativer i gang, der har fokus på at komme problemer med sexchikane på arbejdspladser til livs.

Det første drejer sig om en øget dialog fra regeringens side med de relevante parter i kulturbranchen.

Formålet er at understøtte branchens egen drøftelse af, hvordan man forhindrer chikane, overgreb og mobning.

Dernæst vil Karen Ellemann sammen med Troels Lund Poulsen i begyndelsen af 2018 tage kontakt til landets virksomheder.

De vil opfordre til, at man på virksomhederne er opmærksom på kulturen og trivslen på arbejdspladsen.

Til sidst vil ligestillingsministeren sammen med beskæftigelsesministeren i april afholde en høring om seksuel chikane på arbejdspladsen.

Her vil flere af arbejdsmarkedets parter blive inddraget for at drøfte udfordringer, erfaringer og tiltag.

Tiltagene handler altså primært om at sørge for, at seksuel chikane og overgreb ikke opstår.

Netop forebyggelse er ifølge Troels Lund Poulsen essentielt.

- Vi skal være opmærksomme ledere og gode kolleger, så vi hjælper hinanden med at holde en god og ordentlig tone, siger beskæftigelsesministeren på onsdagens samråd.

Han er ligeledes åben for at hæve beløbet på den godtgørelse, man kan få, hvis man har været udsat for seksuel chikane.