Med grønt lys til Lasse Svan er der ikke længere brug for Tim Sørensen, der torsdag rejser hjem fra EM-lejren.

Det danske håndboldlandshold træder først ind i EM på lørdag, men opholdet i Kroatien er allerede ved at være slut for Tim Sørensen.

Sørensen blev kort før nytår ekstraindkaldt som gardering for lyskeskadede Lasse Svan, men efter at Svan har gjort markante fremskridt, bliver der ikke brug for fløjreserven.

- Vi sender Tim hjem torsdag, hvis vi da kan finde et fly, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

Selv om landstræneren kan skifte ud i sin trup seks gange i løbet af turneringen, ser han ingen grund til at beholde Tim Sørensen i EM-lejren.

De kommende træninger bliver nemlig langt fra så hårde som onsdagens lange seance, og det vil gå ud over træningstilstanden, hvis han hverken spiller kampe eller træner med høj intensitet.

- Det er nemmere for ham at holde sin form ved lige hjemme i klubben, end det er her, hvor træningen bliver mere taktisk, når vi går i gang med kampene, siger Nikolaj Jacobsen.

- Derfor er det bedre for ham at komme hjem og få noget god træning, og så er han standby, forklarer landstræneren.

Tim Sørensen, der er noteret for fem landskampe, repræsenterer på klubplan svenske Kristianstad.

Han skifter efter sommerferien til den tyske Bundesliga, hvor han skrevet kontrakt med Frisch Auf Göppingen.