Det hele udviklede sig til at blive en fin åbningskamp på forårssæsonen for såvel hjemmeholdet fra FC Broby, samt langelænderne fra Bagenkop, men FC Broby måtte så grueligt meget igennem inden spillet fungerede, for spillerne var lidt vintertrætte, og skulle lige vænne sig til komme på banen igen, og derfor var det Bagenkop der kunne gå til pausen med en smal føring.

I anden halvleg gik det langt bedre for FC Broby, selv om savnet af efterårets topscorer, Anders Bootsman, var mærkbar undervejs., men de nye spillere på holdet faldt hurtigt ind i rytmen, efter at have lært deres pladser på holdet at kende.

Som kampen forløb ville det ikke have været uretfærdigt hvis FC Broby havde snuppet begge point men måtte nøjes med halvdelen i en kamp hvor Rune Ammitzbøll blev topscorer med seks mål. (hol)