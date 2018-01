HÅNDBOLD: Dame serie 2 Kølstrup/Rynkeby-DSIO 16-9 (8-5).

Kølstrup/Rynkebys damer startede tilværelsen som serie 2-hold med en hjemmekamp mod et af de forventede tophold, DSIO. Og skal dømme ud fra søndagens kamp, så bliver Kølstrup/Rynkeby et godt gæt på en oprykker.

Gæsterne fra DSIO, som kun var et point fra at rykke op i serie 1 før jul, havde svært ved at score ved hjemmeholdets Pernille Ladegaard gennem hele kampen. Således misbrugte gæsterne hele fire straffekast på den stærkt spillende målvogter. I åbent spil fik hun god støtte af et velspillende forsvar. I angrebet tilspillede hjemmeholdet sig mange målchancer, men tillod sig at misbruge lige lovlig meget, her iblandt fire straffekast. Men takket være den flotte indsats i forsvaret kom den sikre sejr aldrig i fare.

Målscorere: Mette Moerner 6, Sabine Neesgaard 4, Sara Schøsler 3 samt Emma Pedersen, Lillian Jespersen og Sara Kamph 1. (BEN)

Billedtekst: Topscorer Mette Moerner (nr. 11) scorer her et af sine seks mål. (BEN)