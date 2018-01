Middelfart: Lystbådehavnen ved Middelfart Marina er åben for alle. For lystsejlere, resten af byens borgere, men desværre også for dem, som ikke kender forskel på dit og mit.

I 2014 gav Fyns Politi afslag på, at Middelfart Marina kunne videoovervåge området for at dæmme op for en serie tyverier af bådmotorer. Der må kun sættes kameraer op i et område som Marinaen, hvis det ligger op ad et overvåget boligområde.

Siden da er planerne helt droppet, siger Uffe Høybye, fungerende havnefoged, og generelt er det svært at stille meget op.

- Det er et offentligt område, så vi må kun videoovervåge, hvis vi hegner hele området ind, og det har vi ikke økonomien til. Vi har en arbejdsmand dernede, som holder øje, og som ser efter, om der er noget mistænkeligt, og om der holder biler, som ikke lige plejer at være der. Men det kan han af gode grunde kun gøre, når han nu er der.