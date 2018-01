Nyborg: Lars Fuhr er en af de mest spændende kunstnere, Nyborg har at byde på, og nu bliver der lejlighed til at se en større samling af hans billeder.

Fuhr udstiller nemlig hos Østfyns Kunstforening sidst i januar, og det foregår naturligvis på Anders Draghes Gård i Kongegade.

Nyborgensere med smag for moderne kunst har for længst fået øjnene op for Lars Fuhr. Det blev senest demonstreret, da han i 2015 havde foræret et billede til Kræftens Bekæmpelses kunstauktion i Bastionen. Billedet opnåede et af de højeste hammerslag på den i øvrigt meget vellykkede auktion.

På udstillingen i Anders Draghes Gaard udstiller Lars Fuhr i øvrigt sammen med keramikeren Mona Vander.

Udstillingen begynder den 27. januar og slutter den 11. februar.