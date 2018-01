Assens Kommune er løbet tør for Snave-skilte. Men der er snart nye på vej, lover Lars Evald Jensen, chef for Trafik og Byg.

Snave: De går og undrer sig i Snave i disse dage.

Er den lille landsby Snave på Sydvestfyn mon ved helt at forsvinde som by?

Det spørgsmål stiller mange borgere i byen til sig selv og hinanden.

Snave og skiltene Det var Sonofons reklamer med landsbytossen Polle fra Snave, der gjorde byskiltene fra Snave eftertragtede. I juli 2001 kunne man se et stort Snaveskilt pryde "Snave-lejren" på Roskilde Festival Vejformand Knud Jørgensen fra Haarby Kommune kunne også berette om stor efterspørgsel på Snaveskilte. I løbet af få uger i 2001 blev der stjålet syv vejtavler og byzoneskilte, og Hans Henrik Hansen, der er leder af kriminalpolitiet i Assens, får næsten dagligt anmeldelser fra borgere i Snave om stjålne skilte. Skiltene kostede dengang 7-800 kroner stykket. Efter Pollefeberen ebbede ud, var der i mange år stille omkring Snaveskiltene. Men i sommeren 2016 kom det frem, at der igen blev stjålet en del skilte med det gode navn Snave på.

Anledningen er, at der for nylig er sat et byskilt op uden stednavnet Snave på.

Snave har været plaget af hundredevis af tyverier af Snave-skilte, siden Sonofons reklameunivers med Polle fra Snave og hans utidige venner første gang foldede sig ud i begyndelsen af 00'erne. Tyverierne kommer typisk i bølger. Mellem jul og nytår er der forsvundet seks skilte i Snaveområdet.

37-årige Rebekka Skøtt har boet i Dreslette-Snave-området i 17 år. Først 10 år på Mosegårdsvej i Dreslette, og de sidste syv år på vejen Herredsbjerg.

“ Det kunne faktisk godt gå hen og blive endnu en turistattraktion. Snave som byen uden navn. Rebecca Skøtt

Rebekka Skøtt har også lagt mærke til, at der nu er sat et skilt uden navn op ved byporten på Snavevej.

- Jeg synes, det er for dårligt og lidt for groft, hvis kommunen nu ikke længere vil skrive Snave på skiltene her i Snave, fordi de risikerer at blive stjålet, siger Rebekka Skøtt.

Hun fortæller, at dønningerne efter lukningen af Dreslette Skole sidste år ikke har lagt sig endnu i Snave, og at mange borgere derfor stadig holder et vågent øje med, hvordan landsbysamfundet behandles af kommune og politikere.

- Jeg ved godt, at det ikke er politikerne i byrådet, der sidder og bestemmer, om der skal stå Snave på et skilt eller ej, men mange mennesker i Snave føler sig nok stadig en smule trådt på efter beslutningen om at lukke skolen, siger Rebekka Skøtt, der selv har måttet flytte sine fire børn til Ebberup Skole.

Hun har svært ved at forstå, at Snave-skiltene stadigvæk er attraktive at få fingrene i her 17 år efter Polle-feberen rasede for første gang.

Men som så ofte før tager borgerne i Snave hele polemikken med Snave-skiltene med lige dele alvor og humor. Det gælder også Rebekka Skøtt.

- Det kunne faktisk godt gå hen og blive endnu en turistattraktion. Snave som byen uden navn, siger Rebecca Skøtt.