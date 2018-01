Lasse Svan er kommet sig over sin lyskeskade og kan spille på lørdag. Også Mikkel Hansen forventes klar.

EM er ikke længere i fare for håndboldlandsholdets rutinerede fløjspiller Lasse Svan, der har kæmpet for at overvinde en fiberskade i lysken.

Svan deltog for fuld udblæsning i en hård, to timer lang træningsseance onsdag middag, og han melder sig nu helt klar til EM-premieren på lørdag mod Ungarn.

- Medmindre jeg får et riv i lysken inden da, er jeg klar.

- Det er gået rigtig, rigtig godt. Lige fra starten er det kun gået fremad, og der har ikke været problemer undervejs. Jeg har faktisk ingen smerter ved noget af det, jeg laver.

- Det sidste, der lige skulle testes, var spil til to mål, hvor jeg skulle finde ud af, om jeg rent faktisk var i stand til at spille en håndboldkamp. Det var heldigvis positivt, siger Lasse Svan.

Også Mikkel Hansen mærker klar fremgang efter at have siddet ude i Golden League-kampene i Frankrig i sidste uge.

Mikkel Hansen har haft problemer med det ene knæ, men deltog også i onsdagens træning uden at være synderlig hæmmet.

- Vi har taget den tid, det skulle tage i stedet for at forhaste noget. Jeg føler, jeg kan spille uden problemer.

- Jeg har selvfølgelig holdt det hele ved lige og trænet ved siden af med vores fysioterapeut. Det har fungeret fint, siger Mikkel Hansen.

Dermed kan landstræner Nikolaj Jacobsen efter alt at dømme råde over hele sit tunge kavaleri mod ungarerne.

Landstræneren er da også tilfreds med de svar, han fik under træningen.

- Det så fint ud. Mikkel Hansen så godt ud, og Lasse Svan har meldt rigtig positivt tilbage efter at have spillet 20-25 minutter til to mål.

- Lasse behøver vi ikke at sætte spørgsmålstegn ved mere. Han er klar. Nu afventer vi reaktionen fra Mikkels knæ efter belastningen i dag. Men planen er, at han også er klar til lørdag, siger Nikolaj Jacobsen.

Danmark er ud over Ungarn i gruppe med Tjekkiet og Spanien ved EM.