Fodboldklubben SfB har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med et tema på dagsordenen: Et fremtidigt samarbejde med Skolerne i Oure.

Svendborg/Oure: Skal SfB og Skolerne i Oure indlede et samarbejde med formålet at styrke talentudviklingen og dermed få sydfynsk fodbold tilbage på topplan?

Svaret blæser i den kolde januarvind, men vil ikke gøre det længe endnu.

SfB har nemlig indkaldt til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 25. januar, og her skal planerne drøftes, hvorefter der skal stemmes om sagen.

Parterne har talt sammen, siden SfB fik ny ledelse i foråret 2017, men har været karrige med oplysningerne og har henvist til, at SfB's medlemmer skal have lov at forholde sig til planerne først. Men ifølge avisens oplysninger er et af målene at få Dansk Boldspil Unions eftertragtede B-licens, som giver ungdomsholdene adgang til at spille i de bedste rækker, og ad den vej hæve seniorholdenes kvalitet.

Og da Oure Fodboldakademi allerede har nikket ja til planerne på en generalforsamling, er det altså SfB-medlemmerne, der har det afgørende ord i sagen.

Generalforsamlingen i SfB's klubhus på Hellegårdsvej starter klokken 19. (finn)