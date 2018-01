Fyns Amts Avis mener: Et skingert ekko fra Det Hvide Hus

Der burde ikke umiddelbart være ret meget, USA's præsident Donald Trump og Socialdemokraternes gruppeformand Henrik Sass Larsen har til fælles.

De er ganske vist begge to politikere i frie, selvstændige og demokratiske nationer. De er også kendt for at have en til tider noget kontroversiel tilgang til det politiske arbejde. Og de er tydeligvis fælles om ikke at bryde sig om kritik.

“ Ifølge Henrik Sass Larsen kan Socialdemokraterne ikke "få lov at fortælle, hvad det er, vi står for". Carsten Olsen, chefredaktør

Men når det drejer sig om de politiske idéer og visionerne om, hvordan samfundet skal udvikle sig, er der en verden til forskel på Donald Trump og Henrik Sass Larsen.

Så meget desto sværere var det at tro det, man kunne høre og se i en video, Socialdemokratiet forleden lagde op på Facebook.

For i den fremsætter Henrik Sass Larsen en kritik af pressen, der kun hvad ordvalget angår adskiller sig væsentligt fra Donald Trumps opfattelse af medierne som "fake news" og folkets fjende.

Ifølge Henrik Sass Larsen kan Socialdemokraterne ikke "få lov at fortælle, hvad det er, vi står for". Og derfor prøver han og partiet "på en eller anden måde selv at bringe det ud, så folk selv kan tage stilling".

Som altså i videoen, hvor Socialdemokraterne har bestilt den tidligere tv-journalist Reimer Bo Christensen til som "interviewer" at give Henrik Sass Larsens angreb på medierne et skær af legitimitet.

Det er i sig selv ejendommeligt at høre en politiker, der kun yderst sjældent lader sig interviewe i medierne, beklage sig over, han ikke kan komme til orde.

Men når Henrik Sass Larsen fremstiller sig selv som et sagesløst offer for en alt for kritisk og konfrontatorisk presse, er det som at høre et skingert ekko fra Det Hvide Hus i Washington.

For det er han ikke.

Han repræsenterer tværtimod en voksende gruppe af danske politikere, der gør sig de største anstrengelser for at undgå mediernes kritiske søgelys.

De lader hære af spindoktorer og pressemedarbejdere tackle spørgelystne journalister, foretrækker énvejskommunikation på de sociale medier, undlader at lade sig interviewe - eller gør som Socialdemokraterne og hyrer en journalist til at stille harmløse spørgsmål, der er aftalt på forhånd.

På onsdag er der prisfest i Det Hvide Hus i Washington.

Donald Trump agter at dele "Fake News Awards" ud til de medier, der med hans egne ord på Twitter er "most corrupt & biased" - mest korrupte og tendentiøse.

Socialdemokratiets facebookside er ikke blandt de nominerede. Og chancen for at hive noget hjem til Henrik Sass Larsen ville i øvrigt nok også have været langt større, hvis der havde været tale om en fest med en pris til "bedste video med en politiker, som hverken kan eller vil forstå mediernes rolle i et demokratisk samfund".