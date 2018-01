Debat: Barske konklusioner efter kulegravning

Læserbrev: Vi er bekendt med konsulentfirmaet Type2Dialogs konklusion af sygeplejen, så dette er ikke overraskende. Det, der overrasker og undrer, er nok mest koncernchef Dorthe Lykke Jensens svar på spørgsmål om trivselsproblemerne i sygeplejerskegruppen, blandt andet udsagnet om, at vi skal fremelske den faglige stolthed - det kan læses, som om den ikke har eksisteret i forvejen.

Tværtimod er det vores oplevelse, at vi sygeplejersker i Faaborg-Midtfyn Kommune til trods for dårligt arbejdsmiljø og nogen udfordrende ledelse har forsøgt at passe vores job med høj faglighed og borgeren i centrum. Der har været en del gode, solide og kompetente sygeplejersker, som desværre har valgt at sige op, da de ikke længere troede på, at arbejdsforholdene blev bedre. Det tror vi stadig på.

Manglende kontinuitet har været et vilkår på grund af mange vikarer, og det beklager vi naturligvis over for borgerne. Vi faste sygeplejersker har ageret blæksprutter, og alligevel har det været vanskeligt at få enderne til at nå sammen. Det ville have klædt koncernchefen i avisen, at have anerkendt vores arbejde og ansvarlighed vilkårene til trods. Man bliver lidt træt.

Borgere begynder at spørge om, hvad vi sygeplejersker har gang i. Et af Type2Dialogs spot er "at sygeplejerskerne gennem længere tid har efterlyst en sygeplejefaglig leder, men nu hvor der er sådanne, er det heller ikke godt. Det virker, som om det er selve det, at blive ledet, der er svært."

Sygeplejersker vil meget gerne ledes, med kompetent synlig og ordentlig ledelse. Vi undrer os noget over Type2Dialogs konklusion: At vi sygeplejersker lider af ledelsesresistens, uden umiddelbart at have analyseret ledelsesevnen og metoden hos de sygeplejefaglige ledere, som i parentes bemærket nu er væk, nu i andre funktioner.

Så der er måske en god forklaring på, at sygeplejersker har ladet vores egen personlige faglighed lede os på trods af vilkårene. I håb om fremtidens sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune er et godt sted at arbejde fremover.