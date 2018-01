Svendborg: Betjente fra Fyns Politi aflagde tirsdag klokken 10.32 en 39-årig kvinde fra Svendborg midtby en uanmeldt visit, og det kunne godt svare sig - altså for politiet. Hos hende fandt betjentene nemlig 4,6 gram pot, som blev konfiskeret, og hun er nu sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer til eget forbrug, oplyser Steen Foged, der er kriminalassistent ved Fyns Politi i Svendborg. Og hun var ikke den eneste, der gik i fælden tirsdag. Også tre personer i Den Blå Lagune og to 17-årige drenge i Svendborg midtby blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer. (finn)