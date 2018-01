KORUP: Aktiv Korup starter mange aktiviteter op efter nytår. Et kursus i syning af æsker i patchwork afvikles lørdag den 20. januar fra kl. 10 til 17 i barakken på Korup Skole. Man kan prøve kræfter med at lave æsker, der er betrukket med stof både med og uden ruminddeling. Materialer kan købes på stedet, men man må gerne selv medbringe materialer. Husk at medbringe almindeligt sygrej og også en madpakke til frokost. Det er gratis for medlemmer, og det koster 50 kroner for ikke medlemmer. Underviser er Else Madsen med tilmelding til sigvardt@kalnet.dk. (RAS)