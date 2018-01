Politik

Skatte-nederlaget får flere LA-lokalformænd til at ønske sig ud af regeringen. Fredericia-formand Kim Østergaard er ikke enig.

Fredericia: Liberal Alliance bør trække sig ud af regeringssamarbejdet med Venstre og Konservative. Det citerer flere medier en del af Liberal Alliances lokalformænd for onsdag, efter at partiet tirsdag måtte vinke farvel til de skattelettelser, formand Anders Samuelsen havde stillet i udsigt. Men Kim Østergaard, der er formand for Liberal Alliance i Fredericia, synes ikke, at skattenederlaget er grund nok til at trække sig ud af regeringen. “ Slå nu koldt vand i blodet. Vi opnår gode resultater ved at være i regering. Kim Østergaard, Liberal Alliance - Jeg synes, at det er tid at slå koldt vand i blodet og se på de resultater, vi opnår ved at være i regering, siger Kim Østergaard. Hvilke resultater er det? - For eksempel nedsættelse af broafgiften og registreringsafgiften. Det tager tid at ændre på tingene og få de ting gennemført, man gerne vil gennemføre, men det går i den rigtige retning.

DF er en stopklods

Ifølge Kim Østergaard er det Dansk Folkepartis skyld, at Liberal Alliance led nederlag på skattespørgsmålet. - De vil ikke lade andre få en sejr. Derfor kommer de med mere og mere outrerede og absurde krav. Det skal ikke få os til at trække os ud af regeringen. Når man møder en blokerende faktor som DF, må man holde fast, siger Kim Østergaard. Resultatet er blevet, at der er stor forskel på det, Anders Samuelsen siger, og det, der ender med at blive virkelighed. Hvordan skal det problem løses, hvis ikke ved at træde ud af regeringen? - Jeg tror, at man skal passe på med at melde ud med alt for ultimative krav og deadlines. Kommer man med den slags, ser støttepartiet bare rødt. Det er et retorisk spørgsmål: Hvis man har et ultimativt krav, så bør man holde det inden for forhandlingslokalet, siger Kim Østergaard, der har en enig lokalbestyrelse bag sig.

Syddansk opbakning