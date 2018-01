Langeland: På baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen tilbyder Langeland Kommune nu afklarende sundhedssamtaler til borgere i kommunen, som lever med eller lige har fået diagnosticeret KOL, hjertesygdom eller diabetes type 2. Samtalen har til formål at afdække udfordringer og ressourcer i borgerens hverdagsliv, relateret til den kroniske sygdom, oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Ud fra borgerens ønsker og behov drøftes mulighederne for støtte i kommunalt og frivilligt regi, og der sættes gang i de ønskede aktiviteter. Der følges op på forløbet efter behov undervejs. Når man har en kronisk sygdom, har livsstilen stor betydning for livskvaliteten og helbredet fremover. I Langeland Kommune kan man få hjælp til at forbedre sin livsstil indenfor fem overordnede emner, tilføjer kommunen. Den ene er sygdomsmestring - eller på mere jævnt danske at lære at leve med og tage højde for den kroniske sygdom. Så er der rygestop, fysisk træning, den rigtige ernæring samt alkoholbehandling. Det kræver henvisning fra egen læge eller sygehus, hvis man vil have tilbudt en afklarende sundhedssamtale.

Når kommunen har modtaget henvisning fra lægen, sender kommunen først et brev med en invitation til en telefonsamtale, hvor man skal finde ud af, i hvilken retning ønskerne går, og om man eventuelt kan begynde med det samme, eller der skal en samtale "ansigt-til-ansigt" til.

Uanset hvad skal kommunen sammen med patienten lægge en plan for det videre forløb. /EXP