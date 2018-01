Rudkøbing: Under erhvervskonferencen i Ørstedspavillonen slog Claus Nielsen, formand for Dansk Metal, som noget af det første fast, at kvalificeret arbejdskraft er noget, som øen må skabe selv.

Ifølge formand Claus Nielsen så er potentialet der. Langeland skal sørge for, at der er tilstrækkeligt med praktikpladser på øen, så de unge bliver i stedet for at flytte til andre landsdele. Sideløbende skal det være nemmere for langelænderne at tage en videreuddannelse på øen, ligesom det i højere grad skal gøres attraktivt at bo og stifte familie på Langeland.

Claus Jensen slog også fast på konferencen, at en overproduktion af faglærte i sig selv vil være med til at kunne tiltrække virksomheder.

Omkring 100 deltagere - primært fra erhvervslivet - var mødt op til konferencen, som Erhvervsråd Langeland og Langeland Kommune stod bag. Her hørte deltagerne også på Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V).

Han talte blandt andet om vækst og grøn energi - som bio- og vindenergi.

- Der er et stort potentiale på det her område. Så det er noget, man bør arbejde videre med sammen, lød en af opfordringerne fra ministeren./EXP