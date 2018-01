Overskud: De syd- og sønderjyske virksomheder er i storform og sprudler af overskud.

Det viser en ny undersøgelse, som FSR - danske revisorer har foretaget over de danske selskabers overskud de seneste syv år.

Fra 2010 til 2016 har de syd- og sønderjyske virksomheder tredoblet deres overskud efter skat fra knap 14 milliarder kroner til over 39 milliarder kroner sidste år.