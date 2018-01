Onsdagsord: Min barndoms yndlingssteder i Fredericia

Af: Martin Ingemann fd@frdb.dk

klumme

Fredericia: Jeg har som de fleste andre en god håndfuld yndlingssteder fordelt rundt om i Fredericia. Det er ikke altid helt indlysende for andre, hvad der er grunden til, at lige netop de er mine yndlingssteder. Faktisk er det heller ikke altid helt indlysende for mig selv. Stederne er ikke turistmagneter. Flere af stederne findes faktisk ikke engang mere i den form, som de har i min erindring. Men fælles er, at de på den ene eller anden måde har dannet bagtæppe for mine børne- og ungdomsår.

Strandstien ved vandværket

Jeg har i min barndom gået mange ture på volden som oftest i selskab med min farmor og farfar. Jeg kender bastionerne, portene og voldgravene, men af en eller anden grund er det altid strandstien ved vandværket bag Lundingsmonumentet, som dukker op. Ret undseelig i forhold til voldanlægget, men altid i rollen som et fast pejlemærke for den ventende belønning i stuen på 6. Julivej: wienerbrød og klar cola. Madsby Parken indtager ligeledes en ret fremtrædende plads i min erindring. Ikke i sin nuværende udbyggede form, men i det stadie, hvor det hele stadig var i sin vorden. Jeg brugte uendeligt lange eftermiddage ved broerne over åen, som endnu ikke var broer, men bare bjælker. På bakken bag fuglepavillonerne, som mest af alt var regnvand og mudder. På søen som jeg næsten ikke husker som sø, men som skøjtebane - og altid drænet lidt for sent i forhold til den tidlige frost.

Datostempler i skranken

Jeg husker bibliotekets børneafdeling dengang, hvor der stadig var tæpper på gulvet og datostempler i skranken. Særlig glad var jeg for den bagerste afdeling ud mod Danmarksgade. Gemt bag metalhylder, let støvede ungdomsbøger og indhyllet i den lidt hengemte lugt fra filttæpperne kunne man i det meste af en eftermiddag sagtens glemme hele verden omkring sig.

Bugsvømmere og skorpiontæge

Søerne ved Kongsted fylder også godt op i min erindring. I første omgang som fast udflugtsmål for forsommerens fangstture efter bugsvømmere, ferskvandstanglopper, den eksotiske skorpiontæge og ikke mindst haletudser, mens det stadig var lovligt. I anden omgang som destination for spejderpatruljens hytteture. En hel weekend med økser og ild uden voksne og mobiltelefonens sikkerhedsnet. Samme status har Skærup Å, hvor vi på strækningen mellem Pjedsted og Brøndsted gentagne gange har passeret kommunegrænsen i selvbyggede svævebaner. Når jeg indimellem kører nord på med toget og har den fulde udsigt over området, genoplever jeg altid et af de mange fald ned i åen. Måske der i virkeligheden kun var tale om et enkelt fald, men der er erindringen jo så finurlig.

Det første kys