Jeg gik glip af koncerten i maj i Parken, der grangiveligt var en åbenbaring af de sjældne i nationalarenaen. Derfor er det med sjældent store forventninger, at jeg træder ind i Royal Arena for første gang. Ikke mindst, fordi lyden skulle være klasser bedre end i Parken.

Jeg fornemmer tydeligt, at jeg ikke har patent på de kolossale forventninger. Luften er nærmest elektrisk ladet, da den britiske trio med følge indtager scenen til ekkoet af The Beatles’ “Revolution”.

Modsat mange andre sejlivede bands har Depeche Mode holdt et forbløffende højt niveau på gruppens udgivelser. Gruppens seneste album, “Spirit”, er ingen undtagelse. Sange som “Going Backwards” og “Where’s the Revolution” viser ironisk nok, at Depeche Mode på én og samme tid peger bagud med gruppens unikke og letgenkendelige elektro-rock og alligevel skuer frem mod nye horisonter med den intense opfordring til folkelig revolution.

“Come on people, you are letting me down” synger Dave Gahan så smerteligt midtvejs i koncerten, at jeg er klar til at deltage i enhver revolution, han måtte anmode om.

Gruppens 14. album på 37 år er som sådan ikke en musikalsk revolution, men det er umuligt ikke at blive forført af Dave Gahan, der har demagogens flammer brændende i sig. Det er imponerende og respektaftvingende, at det 55-årige midtpunkt stadig synger med livet som indsats. Og bevæger sig rundt som en majestætisk svane med blafrende vinger. Han er en ubetinget gave på en scene.

Allerede på sjette nummer får han hele arenaen til at rejse sig og klappe. Jeg har ikke set magen til, siden U2’ Bono fik samtlige arme i vejret i Parken i 2005. Og der er meget at klappe af selv i de mindre kendte sange, hvor gribende videoer og interessante omarrangeringer giver rig mulighed for at gå på opdagelse.